Imprese: Expo 2020 Dubai, al via portale Sace a sostegno di internazionalizzazione aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla landing page, infatti, le aziende che parteciperanno a Expo 2020 Dubai avranno una "corsia dedicata" e condizioni "riservate" per accedere a prodotti e servizi messi a disposizione da Sace per l'internazionalizzazione e l'export: agevolazioni per l'accesso al credito e ai mercati dei capitali, coperture assicurative sui crediti commerciali, protezione degli investimenti all'estero, servizi di factoring, informazioni commerciali e recupero crediti. Attraverso una sinergia di competenze integrate e servizi assicurativi e finanziari, grazie all'ufficio di Dubai come punto di riferimento per le aziende che operano in Medio Oriente e Nord Africa, Sace, inoltre, offre alle imprese italiane interessate l'accesso veloce a un modello unico nel panorama italiano, votato allo sviluppo economico del paese e alla realizzazione dei loro progetti di internazionalizzazione. Inoltre, nell'ottica di massimizzare l'impegno verso il tessuto imprenditoriale, la collaborazione prevede anche l'organizzazione di webinar e altre iniziative rivolte ad aziende partner. (Com)