Uganda: presidenziali, Commissione elettorale autorizza candidatura di Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale dell’Uganda ha ufficialmente autorizzato il leader dell'opposizione ugandese Robert Kyagulanyi, popolarmente noto come Bobi Wine, a formalizzare la sua candidatura alle elezioni presidenziali in programma all’inizio del 2021. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso oppositore il quale ha ringraziato i suoi sostenitori e ha dichiarato che “inizia oggi la fase più critica della nostra lotta di liberazione". Wine, acerrimo rivale del presidente Yoweri Museveni, sfiderà il capo dello Stato uscente che correrà per un sesto mandato alla guida del Paese. Altri otto candidati sono in corsa per la presidenza: fra questi figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. Un candidato alla presidenza, Patrick Amuriat, è stato invece arrestato nella sede del suo partito, il Forum per il cambiamento democratico (Fdc). (segue) (Res)