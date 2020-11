Uganda: presidenziali, Commissione elettorale autorizza candidatura di Bobi Wine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana le autorità ugandesi hanno vietato alle emittenti televisive di ospitare nei loro programmi politici che indossano il berretto rosso, copricapo indossato dai membri del partito di Bobi Wine, People Power, e diventato simbolo delle proteste antigovernative. Lo riferisce il quotidiano "Daily Monitor", precisando che l'annuncio è stato dato portavoce del governo Ofwono Opondo in un incontro con la National Association for Broadcasters (Nab). "È illegale usare il berretto. Coloro che vengono giudicati colpevoli (di questa infrazione) verranno arrestati", ha dichiarato Opondo, mentre i proprietari dei media presenti hanno chiesto ai funzionari del governo di garantire la sicurezza dei giornalisti e di non interferire con il loro lavoro. (segue) (Res)