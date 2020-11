Ue: Scannapieco (Bei), Recovery fund è ultima chiamata per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund è un’occasione unica da non perdere assolutamente: è l’ultima chiamata per l’Italia. Così Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca europea degli investimenti (Bei), intervenuto oggi al webinar “Finanza verde e responsabilità sociale: nuovi asset per imprese più competitive” organizzato da Rcs Academy. “In Italia abbiamo un tetto strutturale alla crescita: l’attuale sistema di pianificazione degli investimenti non è sostenibile, va modificato e mi auguro che il Recovery fund sia un’occasione per rimettere mano ai meccanismi di spesa dello Stato italiano dal momento che stiamo creando un gap elevatissimo in termini di crescita con gli altri paesi europei”, ha spiegato, sottolineando anche la necessità di sostenere le Pmi e investire sulla flessibilità attraverso il capitale umano e una revisione delle procedure. (Ems)