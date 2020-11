Sardegna: ordine dei medici e sindacati, "lockdown ad Oristano e provincia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "chiusura" locale per la provincia di Oristano dove l'indice Rt è schizzato fino all'1,5 per cento. La chiede l'Ordine dei Medici e i sindacati della sanità (Anaaoo-Araoi Emac, Cimo, Fimmg e Snr) con una nota congiunta in cui si sottolinea che "è necessario che si arrivi a una scelta mirata di chiusura e isolamento, un lockdown della provincia che costerà indubbiamente di sacrifici e disagi ma riteniamo, alla luce dei contagi giornalieri, che sia la soluzione indispensabile per evitare un collasso disastroso che metterebbe in pericolo la salute di tutti". "Mancano professionisti specializzati - si legge ancora nella nota - dispositivi di sicurezza, personale infermieristico e strutture ricettive. I tre distretti contano su una sola Busca. Le soluzioni finora messe in atto non sono sufficienti a garantire l'isolamento e le cure dei contagiati". (Rsc)