© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiede: "La risposta del governo alle imprese e ai cittadini disperati? Il click day per il monopattino scontato. Mentre viviamo in una delle peggiori crisi degli ultimi tempi - continua la parlamentare su Facebook -, il governo sperpera i soldi della collettività per ingrassare qualche azienda cinese. Questi signori vivono totalmente in un'altra dimensione". (Rin)