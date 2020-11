Piemonte: Confagricoltura, con chiusure serali danni pesantissimi per il mercato del vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mercato vitivinicolo, già duramente danneggiato dal lockdown primaverile, è nuovamente messo a dura prova". A dirlo è Confagricoltura Piemonte. “Qualora si dovesse arrivare a nuove chiusure, ma anche solo col mantenimento dell'attuale blocco della ristorazione nelle ore serali e con i contingenti già in atto, si andrà inevitabilmente incontro a un drastico calo della domanda da parte di tutto il canale Horeca, con danni pesantissimi”. Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, esprime la preoccupazione dei viticoltori per il periodo che si prospetta. “Le feste natalizie e di fine anno - continua Allasia - rappresentano tradizionalmente un'occasione di significativo consumo dei vini di qualità: pranzi e cene in compagnia sono l'occasione per bere, con moderazione, vini importanti che non si consumano tutti i giorni”. Le chiusure del mercato tedesco – sottolinea Confagricoltura Piemonte - preoccupano fortemente i viticoltori, in quanto la Germania è uno dei nostri più importanti mercati di esportazione, soprattutto per l’Asti spumante e il Moscato d’Asti. L'aiuto che dovrebbe arrivare dal governo con le misure di attuazione del Decreto Rilancio, rappresentano per Confagricoltura “una goccia nel mare". Il decreto sullo stoccaggio privato dei vini di qualità, così come prospettato dal Ministero delle Politiche agricole, che andrà all'esame della Conferenza Stato Regioni giovedì 5 novembre non contribuirà sicuramente a risolvere il problema. (segue) (Rpi)