Ambiente: Scannapieco (Bei), molto attivi sul fronte della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità rappresenta un concetto molto ampio, e un fronte su cui la Banca europea degli investimenti è molto attiva: a partire dal 2025 il 50 per cento dei nostri finanziamenti sarà dedicato al contrasto al cambiamento climatico e a sostenere l’ambiente, e non finanzieremo più progetto che vedono il coinvolgimento di fonti fossili. Così Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei, intervenuto oggi al webinar “Finanza verde e responsabilità sociale: nuovi asset per imprese più competitive” organizzato da Rcs Academy. “Gli investitori oggi vogliono avere un panorama di progetti da finanziare che siano rispettosi del clima: contrastare il cambiamento climatico significa mitigarne gli effetti ma soprattutto adattarsi ad esso”, ha spiegato, sottolineando la necessità di investire nella lotta al dissesto idrogeologico e favorire un impiego più efficiente delle risorse evitando gli sprechi. (Ems)