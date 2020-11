Covid: le associazioni sportive contro il dpcm, l'appello in piazza del Popolo "riaprire o moriamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vogliamo riaprire le nostre palestre, in sicurezza, ma riaprire". Gli sportivi mostrano i "muscoli" in piazza del Popolo a Roma contro il Dpcm che, per limitare la diffusione del coronavirus, ha chiuso anche le strutture sportive. Pochi, distanziati e con mascherine, i manifestanti in tenuta sportiva hanno urlaro ad una piazza semideserta anche di turisti, il loro disagio e le loro ricette per sopravvivere. "Chiediamo la riapertura anche se con un orario limitato cosi come le altre attività". Lo dice ad "Agenzia Nova" Simone Carabella, uno degli organizzarori e appartenenti all'associazione "il mondo dello Sport" nata appositamente per rappresentare il settore nel periodo Covid. (segue) (Rer)