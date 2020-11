Covid: le associazioni sportive contro il dpcm, l'appello in piazza del Popolo "riaprire o moriamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Aprire alle 5 del mattino e chiudere alle 18 rispettando tutte le indicazioni finora applicate: distanziamento, igienizzazione, rilevamento temperatura e quant'altro serva per garanrire sicurezza". Attorno alla palestra ruota un indotto proprio fatto di lavoratori. "Non solo il proprietario - dice ancora Carabella - nelle palestre lavorano allenatori, le segreteria, le ditte delle pulizie, i manutentori e i fornitori. Per ogni palestra media lavorano circa 30 persone e a Roma, ci sono circa 600 centri sportivi comprese le scuole da ballo. In Italia si calcola un indotto di un milione di lavoratori. Mantenere chiuse le palestre, quindi, significa privare un milione di persone del proprio lavoro. Va considerato che - conclude - già la metà delle palestre chiuse oggi non riaprirà".