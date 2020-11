Diplomati magistrale in GaE, il Consiglio di Stato sospende le sentenze negative del Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto sospeso. Il Consiglio di Stato mette in pausa tutte le sentenze negative del Tar per i diplomati Magistrale, rigettando l’istanza di revoca del ministero dell’Istruzione e sospendendo tutte le sentenze di rigetto emanate dal Tar del Lazio durante il mese di luglio. Una decisione salutata con favore dal presidente del sindacato della scuola Anief, Marcello Pacifico: “Tutti i nostri ricorrenti mantengono l’inserimento nelle graduatorie e possono continuare a prestare servizio in forza dei contratti già stipulati. Adesso urge una soluzione politica per tutti gli insegnanti".Secondo l’interpretazione dell’associazione di categoria che ha presentato il ricorso, i destinatari dei provvedimenti favorevoli del Consiglio di Stato devono essere reinseriti immediatamente nelle Graduatorie a Esaurimento, e i loro contratti di lavoro devono essere confermati. “Il Ministero dovrà chiarire nel merito in che modo sta agendo – prosegue Pacifico - o vuole agire nei confronti di docenti che da anni permettono il corretto svolgimento delle attività didattiche, e non potrà licenziare i nostri iscritti fino all'udienza di merito. Auspichiamo da anni una risoluzione politica della problematica che interessa i diplomati magistrale e chiediamo nuovamente e con forza la loro conferma in ruolo una volta superato l'anno di prova”. (Rin)