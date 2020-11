Credito: Bnp Paribas, terzo trimestre utile di 1,89 miliardi di euro (-2,3 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario francese Bnp Paribas ha annunciato per il terzo trimestre dell'anno un utile netto di 1,89 miliardi di euro (-2,3 per cento su base annua). Il margine di intermediazione tra luglio e settembre è stato di 10,89 miliardi di euro (-0,01 per cento in un anno) ed è aumentato del 2,1 per cento a perimetro e tassi di cambio costanti. La Banca di finanziamento e investimento (Bfi), controllata di Bnp Paribas, ha registrato un aumento dei ricavi del 17,4 per cento su base annua, con una "aumento dei ricavi in tutti i mestieri e in tutte le regioni", si legge in un comunicato. (Frp)