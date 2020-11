Tanzania: arrestato e rilasciato leader dell’opposizione Tundu Lissu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Tanzania ha rilasciato il candidato dell'opposizione alla presidenza, Tundu Lissu, dopo averlo interrogato per più di due ore. Lo ha reso noto il principale partito di opposizione, Chadema, in un comunicato pubblicato su Twitter, secondo cui altri 20 funzionari del partito sono stati arrestati. Il comandante della polizia regionale, Lazaro Mambosasa, ha dichiarato da parte sua che l'arresto di Lissu è in connessione con le proteste vietate indette dall’opposizione per denunciare i presunti brogli elettorali nelle operazioni di voto per le elezioni generali dello scorso 28 ottobre. "Non abbiamo rilasciato alcun permesso per tenere manifestazioni, quindi queste sono manifestazioni illegali", ha detto Mambosasa nel corso di una conferenza stampa tenuta a Dar es Salaam. Oltre a Lissu, ieri la polizia ha arrestato diversi politici di opposizione, tra cui il presidente del Partito per la democrazia ed il progresso (Chadema), Freeman Mbowe, in vista delle proteste antigovernative. I principali partiti di opposizione hanno respinto i risultati ufficiali che hanno visto la netta vittoria del presidente uscente John Magufuli con l'84 per cento dei voti (contro il 13 per cento ottenuto da Lissu) e la schiacciante affermazione del suo partito – Chama Cha Mapinduzi – con il 97 per cento dei seggi in parlamento. (Res)