Ungheria: ministro Esteri, trattative con Russia, Cina e Israele per l'acquisto di vaccini

- L'Ungheria sta trattando con Cina, Russia e Israele per l'acquisto di vaccini contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". In un messaggio sul suo profilo Facebook, Szijjarto ha dichiarato che la diffusione del virus nel mondo è "preoccupante" e il vaccino potrebbe condurre a una svolta nella lotta alla pandemia. La ricerca è alle sue fasi finali in Russia e Cina e vaccini potrebbero essere pronti per una distribuzione commerciale entro "settimane o mesi", ha detto il ministro. Szijjarto ha parlato al telefono con il ministro del Commercio e dell'Industria russo, Denis Manturov, e con quello della Sanità, Mikhail Murashko. Con i colleghi ha deciso di "restare in contatto per chiarire questioni riguardanti i risultati dei test, le procedure di autorizzazione e l'uso generalizzato dei vaccini". Il capo della diplomazia di Budapest ha fatto cenno anche a contatti con le autorità di Israele, dove le ricerche sono in corso. (Vap)