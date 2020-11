Difesa: Spagna, approvata costruzione di nave logistica per interventi subaquei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo ha approvato la costruzione di una nave logistica per interventi subacquei (Maritime Action Ship for Underwater Intervention) il cui costo complessivo ammonterà a circa 192 milioni di euro. Il progetto è stato inserito nella proposta di bilancio del dicastero per il prossimo anno. Dopo aver investito 3,9 miliardi di euro nel nuovo sommergibile S-80, in Spagna mancava, infatti, un'imbarcazione in grado di prestare soccorso nel caso in cui si dovesse verificare un'avaria o incidente. L'unica nave di soccorso attualmente di proprietà della Marina spagnola è il Nettuno (A-20), un'imbarcazione di 45 anni, varata come rimorchiatore nel 1975, che non è stata ancora demolita perché necessaria per la pratica subacquea. Come riferisce il quotidiano "El Pais", a differenza del Nettuno, la nuova nave potrà rimanere ferma in un punto dell'oceano, indipendentemente dalla profondità del fondale, anche se lo stato del mare è sfavorevole, grazie al suo sistema di posizionamento dinamico elettrico. La nuova nave di salvataggio sottomarino non sarà, tuttavia, disponibile prima del 2024. (Spm)