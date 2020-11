Libia: “Al Arabiya”, nuovo scontro all’interno degli apparati di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe in corso un nuovo scontro tra gli apparati del Governo di accordo nazionale libico (Gna), l’organo esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, a causa della campagna anti-corruzione condotta dalla magistratura, che ha colpito influenti personalità militari e alti funzionari dell'apparato statale. Lo riferisce l’emittente televisiva “Al Arabiya”, di proprietà saudita ma con sede negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che sostiene le autorità non riconosciute della Cirenaica, la regione della Libia orientale. La tv panaraba spiega che sono stati spiccati mandati di cattura contro una serie di funzionari a Tripoli, i quali sarebbero stati “difesi dal ministro dell'Interno, Fathi Bashaga, intervenuto per impedire il loro arresto”. I rapporti all'interno del governo libico “sono diventati nuovamente tesi”, in particolare “tra la magistratura militare e il ministro dell'Interno”, aggiunge l’emittente televisiva. (segue) (Res)