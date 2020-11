Libia: “Al Arabiya”, nuovo scontro all’interno degli apparati di Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il procuratore militare del ministero della Difesa del Gna, Khaled Milad Suleiman, avrebbe attaccato Bashaga in un comunicato pubblicato ieri sera, accusandolo di “ostacolare il corso della giustizia” e mettendo in discussione la campagna contro la corruzione e le procedure legali. Il funzionario della giustizia militare ha spiegato che “figure militari e civili hanno interferito per ostacolare il lavoro dell'accusa e per mettere in discussione le procedure legali”, nell’ambito delle indagini su episodi di corruzione e sperpero di denaro pubblico. Suleiman avrebbe altresì sottolineato che "alcuni hanno sollevato la scusa della mancanza di competenza della procura militare per indagare sui civili, altri hanno sostenuto che la legge numero 4 del 2017 relativa alla modifica del codice penale e della legge sulla procedura penale non è stata applicata, e un altro gruppo di coloro a cui è stata affidata l'applicazione della legge ha incitato i suoi subordinati a non trattare con l’ufficio del Procuratore militare", riferendosi in particolare al ministro dell'Interno. Bashaga, conclude “Al Arabiya”, avrebbe chiesto a tutti i dipendenti del dicastero di non ottemperare alla convocazione del procuratore militare o dell'accusa militare, adducendo come motivazione l'esistenza di disposizioni legali e garanzie costituzionali che vietano il processo ai civili davanti ai tribunali militari. (Res)