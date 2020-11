Bolivia: parlamento celebra in seduta comune ultima riunione di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Bolivia, in seduta comune, celebra l'ultima riunione della legislatura 2019-2020 e del periodo costituzionale iniziato nel gennaio del 2015, interrotto dal governo ad interim di Jeanine Anez. La presidente dell'Assemblea legislativa, l'esponente del Movimento per il socialismo (Mas) Eva Copa, presenta il rapporto finale sulla sua gestione. Il nuovo parlamento si riunirà per la prima volta l'8 novembre, in occasione della cerimonia di insediamento di Luis Arce e di David Choquenhuanca come presidente e vice presidente della Bolivia. Per il periodo 2020-2021 il nuovo presidente della Camera dei deputati sarà il maestro Freddy Mamani, mentre il Senato sarà guidato dal leader cocalero Andronico Gutierrez, entrambi del Mas. In base al risultato delle elezioni generale del 18 dicembre, il Mas disporrà di 75 deputati su 130, contro i 39 di Comunità cittadina (Cc), il partito che ha sostenuto la candidatura del conservatore Carlos Mesa, già presidente del paese dal 2003 al 2005. I restanti 16 seggi vanno alla coalizione Crediamo (Creemos), rappresentata dal leader dello storico Comitato civico di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Al Senato siederanno 26 rappresentanti del Mas, 11 di Cc e 4 di Creemos. (segue) (Brb)