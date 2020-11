Cuba: covid, riapre oggi l'aeroporto internazionale di Holguin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale "Frank Pais", della città cubana di Holguin, riprende oggi le operazioni commerciali con un volo della compagnia Air Transat, in arrivo dal Canada. Dopo mesi di chiusura delle frontiere disposta per combattere la diffusione del nuovo coronavirus, Cuba aveva deciso a luglio una prima riapertura dei voli turistici internazionali pur con rigidi protocolli di sicurezza sanitaria. Il 4 settembre era stato riaperto il flusso di turisti in arrivo dal Canada, mentre dal 19 ottobre sono stati riaperti tutti gli scali internazionali, eccezion fatta per quelli che si trovano nelle zone con trasmissione autoctona del virus. (Mec)