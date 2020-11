Perù: procura "Lava Jato" ascolta presidente Vizcarra su caso del "Club delle costruzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, verrà ascoltato oggi dai magistrati della procura "Lava Jato", impegnati nelle indagini sul cosiddetto caso del "Club delle costruzioni". Il capo dello stato è indagato per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014) e ministro dei Trasporti (2016-2017) nel breve governo di Pedro Pablo Kuczynski. In particolare si contesta la concessione di appalti in cambio di una tangente di circa 1,3 milioni di soles (l'equivalente di circa 310mila euro). Nel mirino degli inquirenti la stipula di contratti relativi a due opere pubbliche: l’ospedale di Moquegua e il progetto per l’ampliamento della frontiera agricola Lomas de Ilo. Insieme a Vizcarra sono indagati Elard Tejeda, titolare dell'azienda Obrainsa; Fernando Castillo Dibos, proprietario della società di costruzioni Iccgsa; Rafael Granados, ex manager dell’Iccgsa e l'ex ministro dell'Agricoltura José Manuel Hernandez. (segue) (Mec)