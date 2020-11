Albania: ambasciatore Soreca, Paesi che aderiscono all'Ue cambiano in meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi che entrano nell'Ue cambiano completamente in meglio: l'Albania non ha altra via che l'integrazione nell'Unione europea come auspicato dal 93 per cento degli albanesi. Lo ha affermato Luigi Soreca, ambasciatore dell'Ue in Albania, citato da “Radio Tirana International”. Secondo Soreca il primo passo è l'apertura dei negoziati e questo, secondo l’ambasciatore, arriverà solo con la volontà politica e non con l'improvvisazione. “Tutti dovrebbero investire nel dialogo politico, nell'integrazione. Se c'è un elemento che sappiamo unisce tutti i partiti è l'integrazione, poiché il 93 per cento degli albanesi vogliono l'integrazione europea. Il processo di adesione richiederà una maggiore capacità tecnica nella società per il dialogo. L'Europa sarà più vicina se inizieranno i negoziati, due cose sono fondamentali, la volontà politica, una competizione di idee e la ricerca di soluzioni. I cittadini albanesi vogliono soluzioni”, ha detto Soreca. L’ambasciatore ha aggiunto che il cambiamento non può giungere dall'improvvisazione. “Sta sostanzialmente cambiando la vita degli albanesi in meglio, ogni paese che ha aderito all'Ue lo ha confermato. Non c'è altra soluzione per l'Albania. Il Paese ha veicolato tutti i suoi sforzi in quest’obiettivo”, ha concluso Soreca. (Alt)