Hong Kong: capo esecutivo Lam terrà discorso di indirizzo politico il 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, intende pronunciare il suo prossimo discorso politico il 25 novembre, dopo averlo ritardato di oltre un mese. Lo riferiscono i media della regione speciale, secondo cui Lam illustrerà probabilmente anche le misure del governo centrale cinese per contribuire a rilanciare l'economia locale. Lam ha annunciato la data del discorso oggi, 3 novembre, poche ore prima della partenza per Pechino e Guangdong per un viaggio di quattro giorni. Lam e cinque dei ministri del suo governo incontreranno funzionari di diversi dipartimenti della Cina continentale per discutere di come rilanciare l'economia dell'ex colonia britannica alla luce della pandemia di Covid-19. Uno dei piani, ha spiegato il cpao esecutivo, è chiedere ai funzionari locali di revocare la quarantena di 14 giorni per i residenti di Hong Kong che viaggiano verso nord. (segue) (Cip)