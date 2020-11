Hong Kong: capo esecutivo Lam terrà discorso di indirizzo politico il 25 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam ha inoltre spiegato che discuterà con le autorità centrali di come Hong Kong potrebbe essere meglio integrata nei piani di sviluppo della nazione. Secondo quanto riporta l'emittente "Rthk", altri temi all'ordine del giorno includono il ruolo di Hong Kong nella strategia della Grande Baia e la potenziale assistenza da parte di Pechino in settori come la finanza, la tecnologia e l'aviazione. "Non posso continuare a ritardare il mio discorso politico perché questa è un'occasione annuale per l'amministratore delegato per spiegare al popolo cosa potremmo aspettarci nel prossimo anno", ha detto Lam. Il discorso dell'ad era originariamente programmato per il 14 ottobre, lo stesso giorno della cerimonia per celebrare il 40mo anniversario dell'istituzione di una zona economica speciale a Shenzhen, con la presenza del presidente Xi Jinping. Lam ha deciso di ritardare l'indirizzo politico per chiedere assistenza economica a Pechino e incorporare tali misure nelle sue iniziative politiche. (Cip)