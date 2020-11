Regno Unito: Partito laburista pronto a votare contro legge su operazioni all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista sarebbe pronto a votare contro la legge sulle operazioni all'estero nella seduta parlamentare di oggi. L'obiettivo della formazione di opposizione sarebbe quella di fermare un'ondata di malcontento e ribellioni scatenata dalla sospensione dell'ex leader Jeremy Corbyn in seguito ad alcune sue dichiarazioni su un rapporto sull'antisemitismo nel partito giudicate controverse dall'attuale leadership di Keir Starmer. John Healey, autorevole voce all'interno del partito e ministro ombra della Difesa, ha definito la proposta di legge sulle pagine di "The Guardian" come "disonesta e dannosa", aggiungendo che "non sarebbe nell'interesse delle truppe britanniche, della giustizia britannica o dei militari britannici di base all'estero". La legge prevede la non procedibilità dopo 5 anni dalla commissione di quasi tutti i reati commessi da militari in missione all'estero, ma secondo i critici tale legge permetterebbe ai militari di commettere qualsiasi reato, inclusi crimini di guerra e tortura, con una ragionevole certezza di rimanere impuniti in patria. (segue) (Rel)