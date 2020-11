Slovacchia: Covid-19, Bratislava e Kosice non incluse nella seconda fase del test di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di crisi che gestisce la risposta della Slovacchia alla pandemia di coronavirus ha confermato lo svolgimento della seconda fase del test di massa per il 7 e 8 novembre. Lo riferisce il quotidiano "Sme". Questa però non sarà onnicomprensiva come la prima fase dello scorso fine settimana. Quasi 30 distretti, ivi inclusi quelli della capitale Bratislava e di Kosice, non parteciperanno, giacché nella prima fase l'incidenza dei tamponi positivi sul totale era inferiore allo 0,7 per cento. La lista completa dei distretti esclusi sarà pubblicata oggi. (segue) (Vap)