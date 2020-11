Agroalimentare: Agritech, alleanza strategica tra giovani di confagricoltura e giovani innovatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Giovani di Confagricoltura – Anga e l'Associazione nazionale giovani innovatori Angi hanno sottoscritto un protocollo d'intesa dando vita ad una collaborazione strategica per la trasformazione tecnologica e digitale degli ecosistemi dell'agritech e dell'agrifood. Lo riferisce un comunicato stampa. L'accordo prevede l'avvio di progetti congiunti nel campo dell'innovazione, con particolare attenzione alla promozione di nuove imprenditorialità, didattica per i giovani e supporto allo sviluppo economico e territoriale in Italia e nel mondo. In particolare, verranno promosse iniziative di formazione per imprese e startup agroalimentari, anche con un focus specifico sul Mezzogiorno, fornendo ai giovani innovatori nuovi strumenti per essere più competitivi sui mercati. La propensione ad innovare - evidenziano le due Organizzazioni - è propria degli under 35: dal 2016 al 2019, il 22 per cento delle aziende agricole – secondo dati Nomisma - ha investito in strumenti per l'agricoltura 4.0 e la maggior parte sono imprese con un organico composto prevalentemente da millennials. Dati positivi quindi, ma a cui si affianca qualche ombra, come le lacune infrastrutturali del nostro Paese. Rispetto agli altri Stati europei, l'Italia si colloca al 20° posto per l'accesso a internet (fonte: Commissione UE, 2017). Anche per disponibilità di banda larga, utilizzo di internet per servizi e adempimenti, nonché per e-commerce, il nostro Paese resta nelle retrovie in Europa, al 23° posto. (segue) (Com)