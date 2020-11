Agroalimentare: Agritech, alleanza strategica tra giovani di confagricoltura e giovani innovatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione sarà particolarmente importante anche in relazione al 'Progetto Sud 20-30', che prevede ingenti investimenti per il Mezzogiorno – dichiara il presidente dei Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri - Collaboreremo alla realizzazione di iniziative per favorire l'incontro tra imprenditori agricoli e operatori nazionali e internazionali che possono affiancarli nei processi di innovazione aziendale. Fondamentali - continua Ferrieri - sono gli obiettivi nell'ambito della formazione dei giovani che entrano nel mondo del lavoro in una fase di crisi economica. Non meno importanti le attività finalizzate alla maturazione collettiva di una nuova consapevolezza dell'agricoltura e dell'alimentazione che guardano alla sostenibilità, all'ambiente e alla tutela delle biodiversità". "Oggi il settore primario deve avvalersi della tecnologia e del digitale per essere più competitivo – sottolinea il presidente dei Giovani di Confagricoltura Francesco Mastrandrea - ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Contiamo, attraverso questa collaborazione, di proseguire nel percorso di innovazione delle nostre imprese, coinvolgendole sempre più attraverso iniziative di formazione e divulgazione della cultura dell'innovazione". (Com)