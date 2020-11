Libia: delegazioni di alto livello di Tripoli hanno visitato Qatar e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni di alto livello del Governo di accordo nazionale libico (Gna), l’organo esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, e dell'Alto Consiglio di Stato, il “Senato” della Libia con sede nella capitale, si sono recate recentemente in visita in Turchia e in Qatar, due Stati considerati "campioni" della Fratellanza musulmana. Lo riferisce l’emittente televisiva “Al Arabiya”, di proprietà saudita ma con sede negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che sostiene le autorità non riconosciute della Cirenaica, la regione della Libia orientale. Secondo il deputato libico Ali al Takbali, membro della commissione parlamentare per la sicurezza e la difesa della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell’est del Paese, le delegazioni tripoline "stanno ricevendo ordini, concordando un obiettivo unificato da raggiungere nel prossimo dialogo politico in Tunisia" previsto il 9 novembre. (segue) (Res)