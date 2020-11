Libia: delegazioni di alto livello di Tripoli hanno visitato Qatar e Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la tv panaraba sarebbero in corso “intense manovre diplomatiche” per consentire a Turchia e Qatar di “assicurarsi una quota nel prossimo gruppo di potere” in Libia. Domenica primo novembre, il capo dell’Alto Consiglio di Stato in Libia, Khaled al Mishri, è arrivato a Doha, dove ha incontrato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e altri funzionari qatarioti. Questo a pochi giorni da un'analoga visita dei ministri dell'Interno e degli Affari Esteri del Gna, rispettivamente Fathi Bashagha e Mohamed Siala, durante la quale hanno firmato un accordo di sicurezza con il Qatar. La visita di Mishri in Qatar arriva anche poche ore dopo che il capo del Consiglio di presidenza e premier del Gna, Fayez al Sarraj, è rientrato a Tripoli dalla Turchia. (Res)