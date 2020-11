Hong Kong: capo esecutivo Lam, prossimo presidente Usa non reprima Hong Kong per ragioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha auspicato che chiunque vinca le elezioni presidenziali negli Stati Uniti non "reprima Hong Kong per ragioni politiche". Lam, che è tra gli undici funzionari di Hong Kong e della Cina continentale colpiti da sanzioni da Washington alla luce della legge sulla sicurezza nazionale, ha detto che la Regione amministrativa è stata influenzata negativamente dal deterioramento delle relazioni Usa-Cina nell'ultimo anno. Lam auspica che il futuro presidente consideri i legami degli Stati Uniti con Hong Kong "in modo completo". "Diciamo spesso che la relazione tra Hong Kong e gli Stati Uniti, sotto diversi aspetti, va guardata a lungo termine ed è reciprocamente vantaggiosa [...]. Naturalmente, guardando le cifre, gli Stati Uniti godono di un surplus commerciale rispetto a Hong Kong. Anche le banche di investimento e le organizzazioni finanziarie statunitensi ottengono buoni guadagni se il settore finanziario di Hong Kong prospera. Quindi spero che la nuova amministrazione degli Stati Uniti consideri i suoi legami con la città in modo completo, compreso l'interesse di molte aziende Usa in loco e dei lavoratori che impiegano, e non causerà arbitrariamente un impatto irragionevole su Hong Kong a causa della repressione politica", ha affermato Lam.(Cip)