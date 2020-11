Austria: Merkel condanna attacchi Vienna, terrorismo islamista nemico comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo di matrice islamista è “il nostro nemico comune”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che in questo modo ha condannato l'attacco jhadista avvenuto nella serata di ieri, 2 novembre, in sei luoghi nel centro di Vienna. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, Merkel ha affermato: “In queste orribili ore, in cui Vienna è diventata il bersaglio della violenza terroristica, il mio pensiero va alle persone coinvolte e alle forze di sicurezza che stanno contrastando il pericolo”. Merkel ha proseguito: “Noi tedeschi siamo al fianco dei nostri amici austriaci, con vicinanza e solidarietà”. La cancelliera tedesca ha, quindi, evidenziato: “Il terrorismo islamista è il nostro nemico comune. La lotta contro questi assassini e i loro istigatori è la nostra lotta comune”. (Geb)