Regno Unito: fonti stampa, proibite manifestazioni "con più di due persone" durante quarantena

- Secondo quanto scrive il quotidiano "The Times" citando fonti all'interno del governo, la ministra dell'Interno Priti Patel starebbe studiando delle misure che proibiscano la protesta in numeri "superiori alle due persone" durante il lockdown che entrerà in vigore a partire da giovedì. L'idea è quella di eliminare qualsiasi eccezione per quanto riguarda gli assembramenti riservata proprio alle manifestazioni, in modo da rendere le regole "chiare e giuste", cita il quotidiano. La ministra avrebbe incontrato i capi della polizia durante il finesettimana, rendendo chiare le sue aspettative in merito, ma alcuni di loro avrebbero fatto presenti le proprie perplessità circa la rigidità di tali misure, affermando che possano essere "troppo draconiane per una società liberale". Fonti del governo comunque hanno fatto sapere che il ministero non intende vietare esplicitamente le proteste, ma semplicemente rimuovere le esenzioni sugli assembramenti che permettevano in precedenza alle manifestazioni di avere luogo. (Rel)