Cina: coronavirus, 49 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

- La Cina ha segnalato 49 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 24 di ieri, 2 novembre. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese. 44 dei nuovi casi sono infezioni importate provenienti dall'estero e gli altri cinque erano casi trasmessi localmente nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. Tra i 44 casi importati, quattro sono stati diagnosticati tra i passeggeri su un volo per la città di Wuhan da Nuova Delhi, in India. Questi ultimi sono stati i primi casi importati dalla città dal 7 agosto. La commissione ha anche segnalato 61 nuovi casi asintomatici, rispetto ai 30 del giorno prima. Del totale, 19 erano passeggeri sullo stesso volo da Nuova Delhi a Wuhan, dove il virus è emerso per la prima volta l'anno scorso. La regione dello Xinjiang ha segnalato 13 nuovi casi asintomatici locali a Kashi. Le autorità della regione hanno condotto test su larga scala a Kashi e Kizilsu nell'ultimo focolaio dello Xinjiang. Kashi e la contea di Akto nella vicina Kizilsu hanno lanciato il loro terzo round di test il primo novembre, dopo aver completato il primo e il secondo round dal 27 ottobre. Il numero totale di casi confermati in Cina è ora pari a 86.070, mentre il bilancio delle vittime rimane invariato a 4.634.(Cip)