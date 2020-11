Roma: Raggi, riqualificato giardino Gianni Rodari a Monteverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si ferma il nostro lavoro per riqualificare aree importanti dei nostri quartieri e restituirle ai cittadini. L’ufficio coordinamento per il Decoro urbano, molto attivo su tutto il territorio, è intervenuto anche a piazza Quinto Cecilio, nel quartiere di Monteverde, zona sud-ovest della città. Il giardino, dopo anni di abbandono, è stato riqualificato e intitolato allo scrittore Gianni Rodari, a cento anni dalla sua nascita". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'intervento su questa preziosa area verde nel quartiere è stati possibile grazie a un lavoro sinergico tra lo stesso uffici Decoro, il dipartimento Simu, il Municipio XII, Acea, Ama e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È stato un lavoro complesso ma fondamentale per i residenti: abbiamo potato le alberature presenti, piantato tre nuovi arbusti e ottanta piantine, ripristinato la siepe di alloro. Sono stati realizzati anche lavori sulla pavimentazione, ormai consumata, sui marciapiedi e sulla scalinata di via di Donna Olimpia che collega i due quartieri di Monteverde Nuovo e Vecchio, installati i parapedonali. Con una programmazione efficace sul territorio riusciamo a rendere nuovamente fruibili aree verdi e spazi pubblici a disposizione dei cittadini", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)