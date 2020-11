Hong Kong: vendite al dettaglio diminuite del 12,9 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle vendite al dettaglio totali di Hong Kong a settembre, provvisoriamente stimato a circa 3,36 miliardi di dollari, è diminuito del 12,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo ha reso noto il dipartimento di Censimento e statistica del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il volume delle vendite totali al dettaglio è diminuito del 13,4 per cento su base annua. Il valore delle vendite di prodotti alimentari, bevande alcoliche e tabacco è diminuito dell'11,1 per cento. Le vendite di gioielli, orologi e regali di valore sono diminuite del 25,7 per cento, i beni elettrici e altri beni durevoli di consumo, non classificati altrove, sono diminuiti del 38,7 per cento. Il valore delle vendite di materie prime nei supermercati è aumentato del 3,8 per cento. Le vendite di materie prime nei grandi magazzini sono aumentate del 5,5 per cento. Un portavoce del governo regionale ha affermato che le prestazioni del settore della vendita al dettaglio hanno mostrato un certo miglioramento rispetto ad agosto con la diminuzione della terza ondata dell'epidemia a livello locale. Guardando al futuro, poiché è improbabile che il turismo in entrata veda una rapida ripresa e il mercato del lavoro è ancora sotto pressione, l'ambiente imprenditoriale del commercio al dettaglio rimarrà difficile nel breve termine, ha affermato il portavoce. Tuttavia, con la stabilizzazione della situazione epidemica locale e il recente allentamento delle misure di allontanamento sociale, è probabile che il sentimento di consumo locale si riprenda ulteriormente, ha aggiunto il funzionario.(Cip)