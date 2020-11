Francia: Veolia, presenteremo Opa non appena Cda di Suez sarà disponibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non appena il consiglio di amministrazione di Suez si mostrerà disponibile e rimuoverà lo strumento che impedisce l'acquisizione della controllata Eau de France, l'azienda concorrente Veolia, specializzata nella gestione di acque e rifiuti, presenterà un'offerta di pubblico acquisto. "Questa informazione torna ad accelerare il calendario di presentazione del progetto di offerta pubblica, che ritorna concomitante alla conclusione di un accordo con il consiglio di amministrazione di Suez", si legge in un comunicato diffuso da Veolia. "Siamo convinti che riusciremo a convincere il consiglio di amministrazione di Suez, nella sua forma attuale o dopo un'assemblea generale, della pertinenza del nostro progetto. Ecco perché vogliamo chiarire ancora di più il nostro calendario e impegnarci a presentare la nostra offerta non appena il cda di Suez avrà emesso un parere favorevole", ha affermato Antoine Frérot, amministratore delegato di Veolia. (Frp)