Hong Kong: coronavirus, misure distanziamento prolungate per un'altra settimana

- Le misure di distanziamento sociale che dovevano scadere ad Hong Kong giovedì 5 novembre saranno prorogate di un'altra settimana poiché la situazione epidemica a Hong Kong non ha visto un miglioramento. Lo ha affermato Carrie Lam, capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. "La riapertura della dogana tra Hong Kong e la Cina continentale senza quarantena è tecnicamente pronta, ma può avvenire solo quando la situazione epidemica locale è sotto controllo", ha spiegato Lam. Hong Kong ha contato sei casi locali di Covid-19 nell'ultima settimana, tre dei quali avevano una fonte di infezione non rintracciabile, il che significa che c'è ancora la possibilità di piccoli focolai. Per rafforzare gli sforzi contro l'epidemia, il governo di Hong Kong effettuerà test tra il personale negli asili e nelle scuole, estenderà il periodo di servizio di raccolta dei campioni negli ospedali pubblici e istituirà quattro laboratori temporanei per test gratuiti. A metà novembre verrà lanciata anche un'app di tracciamento dei contatti Covid-19, che consentirà ai residenti di scansionare i codici QR in luoghi pubblici e di essere avvisati se in questi luoghi compaiono casi confermati.(Cip)