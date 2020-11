Uganda: oggi la presentazione delle candidature presidenziali, polizia disperde sostenitori di Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti in tenuta anti-sommossa sono stati dispiegati nella capitale dell'Uganda, Kampala, nel giorno della presentazione dei documenti ufficiali per le candidature alle elezioni generali in programma all’inizio del 2021. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i sostenitori del principale sfidante del presidente Yoweri Museveni, Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine). Finora sono 10 i candidati in lizza per la presidenza: oltre a Museveni – che correrà per un sesto mandato – e Wine, fra i candidati figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. Un candidato alla presidenza, Patrick Amuriat, è stato arrestato nella sede del suo partito, il Forum per il cambiamento democratico (Fdc). La scorsa settimana le autorità ugandesi hanno vietato alle emittenti televisive di ospitare nei loro programmi politici che indossano il berretto rosso, copricapo indossato dai membri del partito di Bobi Wine, People Power, e diventato simbolo delle proteste antigovernative. Lo riferisce il quotidiano "Daily Monitor", precisando che l'annuncio è stato dato portavoce del governo Ofwono Opondo in un incontro con la National Association for Broadcasters (Nab). "È illegale usare il berretto. Coloro che vengono giudicati colpevoli (di questa infrazione) verranno arrestati", ha dichiarato Opondo, mentre i proprietari dei media presenti hanno chiesto ai funzionari del governo di garantire la sicurezza dei giornalisti e di non interferire con il loro lavoro. (segue) (Res)