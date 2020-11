Uganda: oggi la presentazione delle candidature presidenziali, polizia disperde sostenitori di Bobi Wine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emittenti televisive dell’Uganda hanno tuttavia annunciato che ignoreranno la direttiva, come dichiarato dal presidente dell’Associazione ugandese dei media radiotelevisivi, Kin Kariisa, il quale ha riferito alla “Bbc” di aver scritto alla Commissione per le comunicazioni dell'Uganda per informarla della decisione, dal momento che il provvedimento non avrebbe "alcun fondamento giuridico". La mossa è stata interpretata come un ennesimo tentativo delle autorità di frenare il movimento di Bobi Wine. Nel settembre dello scorso anno il governo di Kampala ha designato il berretto rosso indossato dal leader dell’opposizione e dai suoi sostenitori come uniforme militare, il che significa che chiunque lo possieda o lo indossi illegalmente potrebbe essere perseguito. Di recente, inoltre, le forze dell’ordine dell’Uganda hanno fatto irruzione negli uffici del partito del candidato Bobi Wine. Come riferito dall’emittente statale “Ntv Uganda”, nel corso della perquisizione sono stati prelevati dei documenti dai locali, nonché i berretti rossi, simbolo della Piattaforma dell’unità nazionale (Upm, il movimento di cui è leader Wine). Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Fred Enanga, la perquisizione era finalizzata ad indagare sull'uso improprio di alcune delle uniformi e degli equipaggiamenti da parte dei militanti del partito. (Res)