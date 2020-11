Roma: trovato morto 64enne, era scomparso il 25 ottobre da Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Giorgi, l'uomo scomparso il 25 ottobre da Acilia, è stato ritrovato, senza vita, nel parco di via Coromaldi a Ostia. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa e, per trovarlo, avevano fatto appello alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". Proprio a quella redazione, un meccanico della zona, aveva segnalato che dalle telecamere della sorveglianza del locale, aveva visto il 64enne entrare nel parco. La segnalazione è arrivata alla polizia che ieri ha ritrovato il corpo senza vita dell'uomo. Disposta l'autopsia ma si ipotizza la morte per cause naturali. (Rer)