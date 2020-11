Usa: procuratore generale Pennsylvania afferma che “Trump perderà” alla vigilia del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, è al centro di accese polemiche dopo aver scritto sul proprio profilo Twitter, alla vigilia delle elezioni presidenziali di oggi, 3 novembre, che “se tutti i voti verranno contati Trump perderà l’elezione”. Il procuratore generale, di nomina democratica, ha rivolto un attacco frontale al presidente, accusandolo di “lavorare giorno e notte per sottrarre quanti più voti possibile a questo processo. Per la cronaca, è 0-6 contro di noi nelle corti giudiziarie”, ha scritto Shapiro, vantando il fatto che il sistema giudiziario alle sue dipendenze ha respinto tutti i ricorsi presentati dai Repubblicani e dalla campagna del presidente in carica contro la decisione della Pennsylvania di conteggiare le schede elettorali sino a nove giorni dopo le elezioni del 3 novembre. Il tweet del funzionario ha suscitato un coro si proteste tra i conservatori, molti dei quali si chiedono per quale ragione Twitter, che come Facebook ha proibito di proclamare sulla propria piattaforma l’esito delle elezioni presidenziali prima del completamento dello spoglio, non sia intervenuto rimuovendo il messaggio. Nelle scorse ore Trump ha negato l’intenzione di proclamarsi vincitore delle elezioni in assenza di risultati univoci dagli Stati “in bilico”, come sostenuto da indiscrezioni del portale d’informazione “Axios”. Il presidente ha però ribadito che a suo parere sarà “terribile non poter conoscere i risultati dell’elezione la notte del voto. (…) Non voglio che il governatore molto politicizzato della Pennsylvania possa trovarsi nella posizione di poter gestire l’afflusso di voti per giorni (dopo l’elezione)”, ha detto Trump. (Nys)