Covid: 403.599 morti in America latina (6)

- Allarme alto anche in Bolivia, con 141.867 casi di contagio e 8.741 morti. Dopo una severa chiusura durata mesi, il paese andino dispone, fino a fine novembre, la ripresa della circolazione dalle 5 alla mezzanotte, e riaperto ai voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Rimangono chiuse le frontiere terrestre, fluviali e la sospensione delle attività di massa, con delega alle amministrazioni locali per la definizione dei dettagli. In Ecuador si contano 169.562 casi di contagio e 12.692 morti. Dalla metà di marzo il paese ha disposto uno stato di emergenza con quarantena a livello nazionale e coprifuoco, e da metà aprile ha assegnato alle varie amministrazioni locali la misura delle emergenze. Chiuse a lungo le frontiere internazionali. (segue) (Abu)