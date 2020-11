Austria: attacchi Vienna, attentatore ucciso da polizia era un sostenitore dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora in corso l’operazione di polizia a Vienna per identificare tutti gli autori dell’attacco avvenuto ieri sera nella capitale austriaca. Secondo quanto riferito dal capo della polizia, Gerhard Purstl, uno degli autori è stato ucciso ieri sera e il suo appartamento è stato perquisito. L’indagine ha riscontrato che l’uomo, la cui identità per ora non è stata rivelata, era un simpatizzante dello Stato islamico ed era equipaggiato di un fucile d’assalto e di materiale esplosivo. Dato che le operazioni di polizia sono tuttora in corso – si parla di un massimo di quattro persone coinvolte – il ministro dell'Interno Karl Nehammer non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Il bilancio provvisorio dell’attacco, iniziato di fronte allo Statdtempel, la sinagoga situata su Seitenstettentempellgasse una via situata nel centro di Vienna, è di quattro vittime e 17 feriti. (Geb)