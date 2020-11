Covid: Gamberale (Iter), questa seconda ondata va gestita insieme agli altri Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingegnere e manager, Vito Gamberale, che nel febbraio 2020 ha fondato con Pramerica il fondo infrastrutturale Iter, scrive che "la prima ondata Covid in Italia (marzo/maggio) ha dato risultati positivi come disciplina preventiva; meno come gestione degli aiuti. Questi ultimi, distribuiti a pioggia sono andati sul bilancio dello Stato, con un aggravio notevole del Debito Pubblico. L'Unione Europea si è fatta carico di questo ulteriore aggravio del Bilancio dello Stato Italiano ed ha varato il Recovery Fund EU, facendo dell'Italia il maggiore beneficiario (209 miliardi di euro). Questa massa di ulteriori debiti, oltre che contributi, è stata decisa per favorire un grande piano nazionale di progetti di sviluppo, in grado di dare una sostanziosa spinta al Pil nazionale, oltre che favorire riforme tali da razionalizzare la spesa pubblica". "L'Europa - continua - ha fatto la sua parte. L'Italia, aldilà della narrazioni continue e delle stucchevoli sceneggiate, non ha definito né i pilastri della progettualità attesa, né tanto meno le iniziative. Ora ci troviamo dinanzi alla seconda fase del Covid, che appare più virulenta della prima, per lo meno come numeri sintetici. Lo stesso sta accadendo in tutta Europa. Sarebbe, perciò, auspicabile che chiusure e aiuti fossero presi di comune accordo, in modo da gestire insieme questa ondata". (segue) (Res)