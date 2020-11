Covid: Gamberale (Iter), questa seconda ondata va gestita insieme agli altri Paesi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il manager rileva che "sarebbe stato utile, anzi necessario, coordinare con i maggiori Paesi Europei le serrate, come fasce orarie, attività da regolamentare, gestione della scuola e dei trasporti. Come aiuti, c'è da sperare che l'Italia, non avendo preparato i progetti per il Recovery Fund, non ne approfitti per usare quei soldi per continuare a fare ciò che ha fatto: pioggia di denaro, quasi sempre malamente improvvisata come destinazione e comunque ricadente, passivamente, sul Debito Pubblico". "Ma proprio per preservare la necessaria destinazione del Recovery Fund, - aggiunge - sarebbe utile, a livello Europeo, concordare un sistema di aiuti aggiuntivo per questa seconda ondata. Come fonte, si potrebbe pensare a quel 'Perpetual Bond' a tasso zero, di emissione Bce, di cui spesso parla l'ex Ministro Giovanni Tria. Sarebbe la maniera per separare aiuti da crescita, spesa aggiuntiva da progetti di sviluppo", ha concluso Gamberale. (Res)