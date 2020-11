Lavoro: ministro Catalfo a "il manifesto", il nostro obiettivo è tutelare tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'innegabile successo dell'accordo di venerdì che proroga il blocco dei licenziamenti fino a marzo, il governo sta predisponendo nuove restrizioni per l'aumento dei contagi. Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, spiega a "il manifesto" che "l'accordo di venerdì che prevede altre 12 settimane di cassa integrazione Covid ci consente di traghettarci a cinque mesi. L'evolversi della situazione però potrebbe creare necessità in termini di risorse e per alcune categorie che potrebbero essere colpite da restrizioni - penso ai lavoratori del turismo invernale e di settori che verrebbero chiusi. Se sarà necessario interverremo con un ulteriore decreto". L'accordo prevede che per le aziende la 'cassa' sia gratuita. Il presidente Bonomi lo aveva chiesto ma i lavoratori pagano un'aliquota per la cassa integrazione. "In generale la Cig prevede un contributo a carico delle imprese che permette loro di gestire crisi temporanee mantenendo la propria forza lavoro da un lato e, dall'altro, consente al lavoratore di ricevere una quota parte del salario. Il decreto Agosto aveva previsto 9 settimane di cassa Covid gratuita e 9 settimane con un contributo dalle imprese rispetto al fatturato, ma era una fase di ripresa e di minor contagio. Oggi ci troviamo di fronte ad una maggiore diffusione del virus e siamo andati incontro alle richieste di tutti, sindacati e imprese. Tutti stanno facendo sacrifici e io credo fermamente che serva ascoltare attentamente le richieste per ottenere il miglior risultato possibile". (segue) (Res)