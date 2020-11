Lavoro: ministro Catalfo a "il manifesto", il nostro obiettivo è tutelare tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi Beppe Grillo dal suo blog rilancia l'idea di un reddito universale incondizionato, elencando le sperimentazioni in giro per il mondo. Sotto questo riguardo il ministro osserva che "se avessimo avuto un reddito universale durante la pandemia non avremmo dovuto finanziare tutti questi ammortizzatori sociali. Però la questione è che il reddito universale ha un costo importante. Io penso che si possano fare sperimentazioni su alcune categorie, come è successo per esempio in Finlandia. Noi abbiamo fatto il Reddito di cittadinanza e ora puntiamo ad introdurre il salario minimo orario perché ci sono moltissime persone che pur lavorando - non solo part time - hanno redditi bassi che non gli consentono di vivere un'esistenza dignitosa come invece prevede la Costituzione". "Il nostro obiettivo - continua - è tutelare proprio tutti: anche i lavoratori autonomi e i commercianti prevedendo forme di indennizzo o di fondo perduto come avvenuto anche con il decreto Ristori, e le categorie più svantaggiate per le quali abbiamo deciso di dare altri due mesi di reddito di emergenza, andando oltre il Rdc". II salario minimo orario è una sua priorità tanto da averlo inserito nella Nadef. I sindacati però hanno paura che metta a repentaglio la contrattazione. "Abbiamo contratti nazionali di lavoro che hanno minimi salariali troppo bassi. Nel pieno rispetto delle parti sociali credo che fissare un salario minimo orario collegato alla contrattazione collettiva aiuterà a rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori", ha concluso Catalfo. (Res)