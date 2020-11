Germania: Gatti (Camera di commercio italiana), sanità e scuole poco digitalizzate punti deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid-19 trova la Germania preparata, oltre al numero dei dei letti in ospedale e terapia intensiva: la SARS nel 2005 fu pesante e servì un piano pandemico. Poi negli anni 2000 a Magonza esplose un grosso caso di infezioni negli ospedali universitari e fu allestito un sistema di monitoraggio. Ma la Germania hai suoi punti deboli: la digitalizzazione in sanità e scuola". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Emanuele Gatti, il quale è presidente della Camera di Commercio italiana per la Germania e professore universitario in Austria e in Germania dove insegna innovazioni biomedicali e intelligenza artificiale in medicina: è convinto che la rapidità di reazione della Germania contro Covid-19 sia decisiva. "I tedeschi hanno un solido sistema sanitario integrato di assistenza, un'estesa rete di laboratori, hanno 18 nuovi studi epidologici per individuare gli asintomatici con anticorpi, i medici di base hanno ampie competenze, la capienza di ospedali e case di cura è molto alta: e la Germania stata criticata per anni da Bruxelles per l'eccesso di letti liberi in ospedale. Ma mancano gli infermieri specializzati". (segue) (Res)