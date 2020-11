Germania: Gatti (Camera di commercio italiana), sanità e scuole poco digitalizzate punti deboli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla bassa letalità, "la ragione fondamentale per cui ci sono meno morti in Germania da Covid-19 la spiego con l'immediatezza d'intervento nella prima ondata. Fin da subito sono stati fatti molti tamponi, perché chi li faceva aveva la protezione adeguata: le mascherine non sono mai mancate". Tanti tamponi. "Sono stati fatti 22 milioni di tamponi in Germania da inizio pandemia, un tampone ogni 260mila abitanti, in Italia ogni 250mila. In media solo il 2 per cento risultava positivo. Questo basso valore è salito nelle ultime due settimane al 3,4 per cento e poi al 5,6, quasi triplicato, motivo per il quale non riescono più a fare i tracciamenti. E così è scattato questo lockdown che mira a ridurre i contatti, quindi i contagi", ha concluso Gatti. (Res)