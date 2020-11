Covid: Monti (Oms), unità nazionale di fronte all'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier, nonché senatore a vita e presidente della commissione paneuropea per la Salute e lo sviluppo sostenibile istituita dall'Oms, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "l'attuale crisi pandemica è stata finora gestita, con alcuni interventi efficaci ed altri inefficaci, senza fare ricorso a nessuna forma di unità nazionale. Eppure, per sua natura, questa crisi richiede misure incomparabilmente più intrusive di quelle che in passato, per essere introdotte, avevano richiesto l'unità nazionale. Limitazioni estreme delle libertà individuali; chiusura d'imperio delle attività economiche; corresponsione dei 'ristori', certo necessari, ma a carico di una collettività certo inconsapevole". "L'unità nazionale, oggi indispensabile, - continua - è oggi possibile? A mio parere è possibile una forma leggera di unità nazionale, che a ben vedere è anche l'unica richiesta dalla situazione attuale. In questo momento sono frustrati sia il Parlamento sia le opposizioni. La loro frustrazione è giustificata, perché né l'uno né le altre, anche se volessero, avrebbero la possibilità di dare contributi propositivi. Hanno, sì e no, il diritto di mugugno (come i marinai genovesi)". (segue) (Res)